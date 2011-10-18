Жалоба в ЦБ

Банки.ру

Клиенты банков зачастую жалуются в регулирующие органы, если недовольны сотрудничеством с конкретной кредитной организацией. Нередко они пытаются найти понимание в Банке России, направляя туда письма и жалобы. Повод для обращения к регулятору может быть любым. Например, зачастую клиенты не согласны с высокими комиссиями по займам, в том числе за ведение или обслуживание кредитного счета, с размером начисленных банком штрафов и неустоек. Также часто пользователи банковских услуг жалуются на высокие ставки по кредитам и на низкие - по вкладам. Кроме того, в ЦБ называют такие поводы обращения граждан, как отказ в выдаче кредита, несанкционированное снятие денежных средств со счета, сбои в работе банкоматов.

Однако в большинстве случаев жалобы в Центробанк не дают желаемого результата. ЦБ следит за тем, соблюдает ли банк законодательство, а его договорные отношения с клиентом не являются предметом для разбирательства с участием регулятора. Обычно в своих ответах ЦБ говорит, что не вправе вмешиваться в оперативную деятельность кредитной организации, а также напоминает о праве каждого гражданина отстаивать свои интересы в суде.