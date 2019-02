Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в феврале 1992 года в г. Шахты Ростовской области с целью обслуживания местных предприятий угольной промышленности. После закрытия предприятий по добыче угля банк переориентировался на широкий круг клиентов, для чего в 1994 году были открыты филиалы в г. Новошахтинске и в Ростове-на-Дону. С февраля 2005 года входит в систему страхования вкладов. Начиная с декабря 2013 года банк неоднократно привлекался к административной ответственности и был оштрафован за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Основными владельцами кредитной организации являются председатель наблюдательного совета Анна Игнатова (20,67%), члены наблюдательного совета Анастасия Уклеина и Эльза Мелль (дочь и мать, совместно — 30,39%), Марина Портнова (12,98%) и Надежда Ющенко (12,17%), Нина Уклеина (12,73%), Елена Мартынова (4,09%), член наблюдательного совета Владимир Ершов (1,58%), Нина Толубьева (3,45%), Алевтина Игнатова (0,67%), председатель правления Сергей Игнатов (0,99%), член наблюдательного совета Алексей Мельков (0,28%).

Отметим, что перечисленные персоны являются представителями различных сфер бизнеса в Ростовской области, в частности, Нина Уклеина и Анна Игнатова входят в состав совета директоров ЗАО «Дон-Текс» (бывший Шахтинский хлопчатобумажный комбинат) и владеют миноритарными пакетами его акций. Кроме того, Анна Игнатова занимает пост президента Торгово-промышленной палаты г. Шахты.

Головной офис банка расположен в г. Шахты (Ростовской области), сеть обслуживания и продаж Дон-Тексбанка включает в себя два филиала (в Ростове-на-Дону и Новошахтинске), один дополнительный офис и две операционные кассы вне кассового узла. Все подразделения расположены в пределах Ростовской области. Собственная сеть банкоматов не развита, выпуском пластиковых карт банк не занимается. На июль 2017 года списочная численность персонала банка — 138 человек.

На текущий момент банк обслуживает более 2 тыс. юридических лиц и порядка 120 тыс. физических лиц. В числе клиентов банка в разное время были замечены ОАО «Ростовшахтострой», ОАО «Дон-Текстил», ООО «Лазурит», ООО «Строитель» и др.

Юридическим лицам предлагаются расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, банковские гарантии, дистанционное банковское обслуживание (InterBank) и валютные операции.

Физическим лицам доступны депозитные вклады, потребительское кредитование, прием платежей, валютно-обменные операции, денежные переводы, а также расчетно-кассовое обслуживание.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 1,5% (или 18,2 млн рублей), составив 1,2 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,7% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 45,3% до 45,7%, при этом их номинальный объем сократился на 4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 7,5% до 6,6%, при этом их номинальный объем сократился на 11,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 436,2 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,4% (или 1,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 36,6% и 63,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 64,91% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 47% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 69,5% и 30,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 23% до 22,5%, при этом их номинальный объем сократился на 10,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 43,4% до 47%, при этом их номинальный объем увеличился на 35 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,2% до 3,7%, при этом их номинальный объем сократился на 42,6 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 24,9% до 25,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 20 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 1,5% до 1,4%, при этом их номинальный объем сократился на 435 тыс. рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 268 млн рублей. С начала года его объем сократился на 10,2 млн рублей (или 3,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 60,8%. Согласно отчетности по РСБУ за 2017 год, корпоративный кредитный портфель представлен преимущественно следующими отраслями экономики: обрабатывающие производство (41,7%), оптовая и розничная торговля (28,3%) и сельское хозяйство (25,0%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 98,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 14,2% до 14,2%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 36,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 316,2 млн рублей (118% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 560 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 2,9 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 2,6 млн рублей.

Наблюдательный совет: Анна Игнатова (председатель), Алексей Мельков, Надежда Ющенко, Владимир Ершов, Эльза Мелль, Марина Портнова, Анастасия Уклеина.

Правление: Сергей Игнатов (председатель), Ольга Проскура, Олеся Уклеина, Анастасия Андриенко, Елена Гетман.

