Банк Хоум Кредит запустил акцию «Отложенный платеж» в торговой сети «Эльдорадо»

«Отложенный платеж» - это новая акция Банка Хоум Кредит. Благодаря условиям кредита «Отложенный платеж», который предлагается в магазинах «Эльдорадо», Клиент получает отсрочку первого ежемесячного платежа по кредиту и начинает вносить платежи равными суммами только со второго месяца.



Условия кредитного продукта «Отложенный платеж» подразумевают кредитование на срок от 6 месяцев до 2 лет на сумму от 3 до 200 тысяч рублей с минимальным первоначальным взносом 10% или 20%.



Акция «Отложенный платеж» продлится до 11 мая 2011 года, по ее итогам срок проведения может быть продлен.

