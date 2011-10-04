Узнайте больше о том, как удобно вносить платежи при помощи карты

ЮниКредит Банк представляет современный и очень удобный способ погашения кредитов – с использованием банковской карты!Вы цените свое время? Тогда не тратьте драгоценные минуты на ожидание очереди в кассу – вносите платежи через банкоматы с функцией приема наличных и платежные терминалы Банка. Делайте это в удобное для вас время и в удобном для вас месте.Найдите ближайший к вам банкомат с функцией приема наличных на карте.Обратите внимание: каждый заемщик ЮниКредит Банка имеет право на бесплатное получение и обслуживание дебетовой карты для погашения своего кредита!Хотите получить карту?1. Обратитесь в ближайшее отделение Банка с паспортом.2. Заполните заявление на получение карты MasterCard Unembossed.3. Получите и активируйте карту.