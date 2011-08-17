«БЫСТРАЯ ПОЧТА»™ в торговой сети «Эльдорадо»

Теперь перевести деньги по «БЫСТРОЙ ПОЧТЕ»™ можно более чем в 700 магазинах торговой сети «Эльдорадо».



В магазинах «Эльдорадо» можно осуществлять переводы в рублях как по территории России, так и в страны ближнего зарубежья. Для получения платежа можно обратиться в любой пункт обслуживания системы «БЫСТРАЯ ПОЧТА»™, работающий с данной валютой перевода.



Комиссия за перевод по территории России - 0,75% от суммы (минимум 75 рублей, максимум 1 250 рублей). Комиссия за перевод средств из России в страны ближнего зарубежья - 2% от суммы (минимум 150 рублей). Максимальная сумма одного перевода — 150 000 рублей.

