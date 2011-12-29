Друзья, 2011 год близится к финалу, и мы говорим спасибо всем, кто общался с нами здесь, задавал вопросы, жаловался и выражал благодарность за помощь! В этом году Райффайзенбанк впервые вышел в социальные сети, и хочется верить, что не зря. Мы успели помочь многим из вас, ответили на большое количество вопросов, рассказали про все значимые события банка.Надеемся на то, что в Новом году вы все останетесь с нами, и что поводы написать нам сообщение будут по большей части позитивныеЖелаем вам в Новом году удачи, крепкого здоровья, финансовых побед и позитивного настроя.