Новый карьерный сайт для молодых специалистов career.raiffeisen.ru

Представляем вашему вниманию проект, который создан в первую очередь для молодых специалистов, выпускников вузов, которые начинают свой путь «с места — в карьеру!». На сайте career.raiffeisen.ru можно узнать о Райффайзенбанке как о работодателе, познакомиться с миссией компании, узнать, какие компетенции существуют в банке и что думают об организации сотрудники.



Этот ресурс позволит молодым специалистам почувствовать корпоративный дух Райффайзенбанка и «примерить на себя» роль сотрудника банка.



Здесь размещены вакансии начального уровня, которые открывают дорогу к карьере банковского работника.



Приглашаем вас оценить сайт, зайти и посмотреть на наш банк глазами того, кто хочет у нас работать, готовится к собеседованию или знакомится с нашей компанией.

Мы будем постоянно обновлять информацию, делиться новостями.

