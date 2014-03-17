Друзья, рады сообщить вам о новом накопительном счете «Отличный».

Накопительный счет «Отличный» — это текущий счет в рублях с начислением процентов до 5% на остаток по счету.

Накопительный счет удобен для всех, кому важно получать дополнительный доход от размещения свободных средств на текущем счете и в то же время пользоваться деньгами в любой момент без потери процентов.

Преимущества накопительного счета «Отличный»:

— до 5% годовых на остаток по текущему счету;

— открытие и пополнение на любую сумму;

— снятие любой суммы без потери процентов;

— удобное управление счетом: переводы со счета и на счет возможны через интернет-банк, мобильное приложение, информационный центр и отделение.

Открыть счет можно только с 1 марта по 31 мая 2014 года по телефону информационного центра и в отделении.

Подробнее http://www.raiffeisen.ru/retail/deposit_investing/deposit/product/?id28=21