Друзья, рады сообщить вам о новом накопительном счете «Отличный».
Накопительный счет «Отличный» — это текущий счет в рублях с начислением процентов до 5% на остаток по счету.
Накопительный счет удобен для всех, кому важно получать дополнительный доход от размещения свободных средств на текущем счете и в то же время пользоваться деньгами в любой момент без потери процентов.
Преимущества накопительного счета «Отличный»:
— до 5% годовых на остаток по текущему счету;
— открытие и пополнение на любую сумму;
— снятие любой суммы без потери процентов;
— удобное управление счетом: переводы со счета и на счет возможны через интернет-банк, мобильное приложение, информационный центр и отделение.
Открыть счет можно только с 1 марта по 31 мая 2014 года по телефону информационного центра и в отделении.
Подробнее http://www.raiffeisen.ru/retail/deposit_investing/deposit/product/?id28=21
Комментарии 0