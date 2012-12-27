БИНБАНКу присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне А+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило БИНБАНКу рейтинг кредитоспособности A+ «Очень высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Поддержку рейтингу БИНБАНКа оказывают сильные конкурентные позиции, высокая стабильность ресурсной базы и сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте (на 01.12.12 Н2=100,9%; Н3=124,9%). Кроме того, «Эксперт РА» позитивно оценивает широкую географию деятельности банка и его положительную публичную кредитную историю, низкую зависимость от «короткого» фондирования (на 01.12.12 доля пассивов до 30 дней в валовых пассивах составила 27,8%; доля пассивов со срочностью свыше 180 дней в валовых пассивах - 46,9%). Также позитивно на рейтинг банка повлияли хорошее качество портфеля ценных бумаг и сбалансированность активов и пассивов на долгосрочном горизонте.

«Высокий рейтинг является логичной оценкой работы БИНБАНКа» - отмечает Ирина Комарова, старший вице-президент БИНБАНКа. «В 2012 году мы приступили к реализации стратегии по инвестиционной привлекательности и к концу финансового года подходим с хорошими показателями работы. БИНБАНК продемонстрировал заметный рост основных финансовых показателей, увеличил капитал более чем на 4 млрд рублей, а также успешно вышел на рынки заемного капитала» - добавляет она.