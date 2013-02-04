БИНБАНК успешно погасил 40 млн долларов США по первому траншу ЕСР

В пятницу, 1 февраля 2013 года, ОАО «БИНБАНК» выплатил банкам и инвестиционным фондам России, ряда европейских стран, а также Азии и Австралии 40 млн долларов США в погашение первого транша Еврокоммерческих бумаг (ECP) сроком на 6 месяцев.

Общий объем зарегистрированной программы ECP составляет 300 млн долларов США. Организаторами привлечения первого транша выступили BCP Securities, The Royal Bank of Scotland и ЗАО "ВТБ Капитал". Средства от размещения были направлены на общекорпоративные цели, в том числе на финансирование внешнеэкономической деятельности клиентов Банка.

«Мы пользуемся возможностями, которые дает нам рынок для диверсификации базы фондирования»,- прокомментировала Ирина Комарова, Старший Вице-президент ОАО "БИНБАНК.

В октябре 2012 года был привлечен второй транш в размере 17 млн долларов США с погашением в апреле 2013 года.

В ближайшее время Банк планирует привлечь третий транш в рамках настоящей программы. Параметры будут определены рыночными условиями.

