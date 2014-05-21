БИНБАНК расширил список регионов, в которых действует программа рефинансирования кредитов для частных лиц

Прежде услуга была доступна в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь программа рефинансирования действует также в девяти других регионах: в Нижегородской, Калининградской, Иркутской, Ульяновской, Ростовской, Челябинской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Татарстан.

Услуга позволяет снизить ставку по ранее взятым в любых банках кредитам, уменьшить размер ежемесячного платежа, заменить несколько займов одним или вывести имущество из залога (автомобиль, недвижимость).



Более подробную информацию можно получить на сайте БИНБАНКа или в едином информационном центре по телефону 8 800 200-50-75 (бесплатно по России).

