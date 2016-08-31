Карта БИНБАНКа для детей стала доходной, а оформить ее можно к любой карте родителя

По «Карте Юниора», которую БИНБАНК выпускает для детей в возрасте от 6 до 17 лет, теперь начисляется доход на остаток средств по ставке 7% годовых. Таким образом, карта позволяет ребенку на практике знакомиться не только с платежными банковскими сервисами, но и с функцией накопления.

Оформить «Карту Юниора» для ребенка теперь можно к любой карте родителя (за исключением пенсионной), выпущенной БИНБАНКом (ранее карты для детей выпускались только в связке с картой «БИНБАНК Platinum» для родителей). Если у взрослого уже есть карта БИНБАНКа (к примеру, зарплатная или кредитная), то остается просто обратиться в банк для выпуска «Карты Юниора». Если у родителя нет карты БИНБАНКа, то он может выбрать именно ту карту из линейки, которая ему подходит.

«Карта Юниора» – это карта платежной системы Visa категории Classic с бесплатным обслуживанием. Этой картой можно расплачиваться в торговых точках, совершать операции в банкоматах и платежных терминалах.

Для оформления карты ребенку вместе с одним из родителей (или официальным опекуном) нужно прийти в любое отделение БИНБАНКа. Из документов требуется только паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка (или паспорт, если ребенку более 14 лет). Также у ребенка должен быть свой номер мобильного телефона.

Родитель получает возможность контролировать все операции ребенка: информация о проведенных транзакциях приходит в виде СМС-сообщений. Пополнять карту ребенка очень просто – через интернет-банк, банкомат или платежный терминал. Кроме того, родитель может устанавливать лимиты по расходованию ребенком средств.

«Карта Юниора» может стать отличным подарком для ребенка к началу учебного года – как символ того, что знания человек получает не только в школе, но и в реальной жизни. А на специальном сайте junior.binbank.ru, который создан с использованием современных технологий и спецэффектов, родители вместе с детьми могут пройти обучающие программы по финансовой грамотности.