Бинбанк запустил кредитование неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет

Потребительские кредиты в Бинбанке теперь могут оформить не только работающие, но и неработающие пенсионеры. Если пенсия поступает на счет или карту Бинбанка, то из документов неработающему пенсионеру потребуются лишь паспорт и пенсионное удостоверение (либо справка о назначенной пенсии из ПФР). Если же пенсионные начисления поступают на счет в другом банке, то в качестве подтверждения дохода достаточно предоставить выписку о ее зачислении на счет в сторонней кредитной организации или справку о размере пенсии из ПФР.



Одновременно с запуском кредитования неработающих пенсионеров Бинбанк увеличил на пять лет максимально возможный для оформления ссуды возраст заемщиков. Таким образом, потребительские кредиты теперь доступны всем клиентам, возраст которых не будет превышать 70 лет на дату внесения последнего платежа по кредиту.



При сумме кредита свыше 300 тыс. рублей ставки для клиентов, получающих пенсию или зарплату в Бинбанке, составляют 14,99% годовых, для всех остальных клиентов – 18,99%. Если сумма оформляемого кредита менее 300 тыс. рублей, то ставки составят 18,99% и 22,99% годовых соответственно.

