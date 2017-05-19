Бинбанк начнет прямой прием карт AmEx в 2017 году

Бинбанк и платежная система American Express заключили соглашение о прямом торговом и АТМ-эквайринге в России. В рамках соглашения до конца 2017 года банк организует прямой прием карт AmEx в своей эквайринговой сети (более 22 тыс. POS-терминалов по всей стране). К приему AmEx будут подключаться все торговые точки, обслуживаемые Бинбанком. Также обслуживание карт будет осуществляться во всей сети банкоматов Бинбанка (более 2,5 тыс. собственных устройств).