Бинбанк объединил сети банкоматов на прием карт «Мир» с Альфа-Банком и Связь-Банком

Теперь клиенты Бинбанка могут снимать наличные по картам «Мир» в объединенной сети банкоматов по «домашним» тарифам – без взимания дополнительной комиссии. При этом ограничения по сумме снятия в устройствах Бинбанка, Альфа-Банка и Связь-Банка отсутствуют: клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

Держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая порядка 15,5 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров). Из них 5,3 тыс. устройств на данный момент позволяют держателям карт «Мир» снимать наличные по «домашним» тарифам.