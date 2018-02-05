Бинбанк снизил минимальные ставки по кредитам наличными при сроке от 2 до 7 лет

Минимальная ставка по беззалоговым кредитам на любые цели для зарплатных клиентов Бинбанка и сотрудников бюджетных организаций снижена на 1 процентный пункт и составляет теперь 12,99% годовых. Минимальная ставка, по которой потребительский кредит могут оформить другие заемщики, снижена на 2 пункта до 16,99% годовых. Такие ставки доступны заемщикам по кредитам на срок от 2 до 7 лет независимо от суммы при условии оформления услуги страхования. Страховой полис предусматривает защиту от рисков, связанных со здоровьем, и позволяет проходить лечение в зарубежных клиниках.

Если заемщик не видит необходимости в оформлении страхового полиса, ставка увеличивается на 4 процентных пункта при кредите свыше 300 тыс. рублей и на 7 пунктов при сумме до 300 тыс. рублей.

Клиентам, желающим воспользоваться краткосрочным кредитом на 1 год, Бинбанк предлагает минимальную ставку 11,99% годовых. Максимальная ставка по годовому кредиту – 18,99% годовых. Итоговая ставка устанавливается на усмотрение банка исходя из запрашиваемых параметров кредита и оценки клиента.

Новые условия потребительского кредитования распространяются в том числе и на программу рефинансирования кредитов, оформленных ранее в других банках. Заемщик может не только объединить до трех кредитов в один, включая задолженности по кредитным картам, но и получить дополнительную сумму на руки – на любые цели.

У каждого клиента есть возможность получить скидку в размере 0,5 процентного пункта к ставке – для этого достаточно подать заявку на кредит через сайт Бинбанка.