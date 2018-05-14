Бинбанк увеличил максимальную сумму экспресс-гарантии в 3 раза — до 150 млн рублей

Бинбанк увеличил максимальную сумму выдачи по продукту «Экспресс-гарантия» до 150 млн рублей. Гарантии выдаются для обеспечения исполнений государственных контрактов предприятиями малого и среднего бизнеса. Минимальная комиссия за эту услугу снижена до 2,9% годовых (ранее — 3,3%).



Кроме того, Бинбанк ввел новую услугу — тендерная гарантия, которая по законодательству является обязательным условием для участия в государственных закупках. Максимальный размер тендерной гарантии — 30 млн рублей. Каждому клиенту — участнику системы госзаказа — устанавливается пакетный лимит по двум видам гарантий, что существенно экономит время и страхует клиента от попадания в реестр неблагонадежных поставщиков.



Экспресс-гарантии доступны предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Представители МСБ могут получить банковскую гарантию дистанционно, не посещая офис банка, при этом обеспечение не требуется, а комплект документов минимален и предоставляется в электронном виде (конкурсная документация, учредительные документы и финансовая отчетность). Срок принятия решения о выдаче гарантии составляет от 15 минут до 3 часов.



Согласно данным сайта госзакупок, по итогам 2017 года Бинбанк занял 1 место по объему выданных гарантий малому и среднему бизнесу на обеспечение исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ (в сегменте гарантий на сумму до 50 млн рублей). Общая сумма гарантий достигла порядка 37 млрд рублей, что составляет около 9% от всего объема гарантий, выданных российскими банками в прошлом году. С момента запуска продукта «Экспресс-гарантии» в марте 2017 года поддержку получили около 15 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, что позволило им заключить более 55 тыс. контрактов на общую сумму 260 млрд руб.