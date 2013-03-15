Банк «Тинькофф Кредитные Системы» увеличивает процентные ставки по рублевым депозитам на срок от 12 месяцев на 0,5 процентного пункта и снижает доходность остальных вкладов.
С 18 апреля 2013 года вступают в действие новые ставки по «СмартВкладу» в рублях. Доходность депозитов на срок от 12 до 36 месяцев увеличивается с 10,5% до 11% годовых. Ставка по вкладам от 6 до 11 месяцев снижается с 9% до 7,5% годовых; по вкладам от 3 до 5 месяцев – с 8% до 6% годовых.
Также с 18 апреля 2013 года снижаются ставки по «СмартВкладам» в долларах и евро. Ставка по вкладам от 12 до 36 месяцев уменьшается с 5% до 4% годовых; по вкладам от 6 до 11 месяцев – с 4,5% до 2% годовых; по вкладам от 3 до 5 месяцев – с 3,5% до 1,5% годовых.
Напоминаем вкладчикам, желающим воспользоваться действующими до 18 апреля ставками: вклад считается открытым после поступления денег на счет в банке, именно в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
«СмартВклад» – пополняемый вклад, подробнее условия можно изучить здесь. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно и по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на выпущенную бесплатно дебетовую карту. Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус 1,5% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом. С подробными тарифами по вкладам в долларах вы можете ознакомиться здесь, по вкладам в евро – здесь.