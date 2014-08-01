Топ-менеджеры увеличили доли в капитале TCS Group Holding PLC

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, включающий Банк «Тинькофф Кредитные Системы» («ТКС Банк») и страховую компанию «Тинькофф Онлайн Страхование», сегодня объявила о том, что компания Altruco Trustees Limited («Altruco»), являвшаяся акционером TCS Group Holding PLC еще до проведения IPO, увеличила долю своего участия в капитале Группы до 2,04%.



Ориентировочно 16 июля 2014 г. Altruco дополнительно приобрела 50 000 глобальных депозитарных расписок (ГДР) Группы, каждая из которых эквивалентна одной акции класса А. В результате покупки общая доля Altruco в выпущенном акционерном капитале Группы увеличилась на 0,02%. Altruco выступила в роли доверительного управляющего топ-менеджеров Группы, от лица которых были приобретены ГДР.



По итогам сделки совокупная доля Altruco, которая ранее осуществляла доверительное управление 1,98% акций Группы, полученных топ-менеджерами в рамках программы участия в акционерной собственности Группы (ESOP), а также приобретенной 4 июля 2014 г. долей участия в размере 0,04%, составила 2,04% от общего выпущенного акционерного капитала Группы.



Таким образом, топ-менеджеры завершили процесс по увеличению долей в акционерном капитале Группы, о котором было объявлено 11 июня 2014 г.