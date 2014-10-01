С конца сентября 2014 г. для клиентов ТКС Банка — абонентов мобильных операторов «Билайн» и МТС — стала доступна услуга автоматического пополнения баланса мобильного телефона. Для абонентов сети «МегаФон» услуга «Автоплатеж» от ТКС Банка уже доступна с мая 2014 года.
Теперь клиенты ТКС Банка — абоненты «Билайн», «Мегафон» и МТС — могут всегда оставаться на связи и не беспокоиться о наличии средств на балансе мобильного телефона. Услуга «Автоплатеж» позволяет настроить автоматическое пополнение баланса мобильного телефона абонента на заранее заданную сумму при достижении определенного порогового уровня, установленного клиентом. Данная услуга предоставляется бесплатно. Услуга «Автоплатеж» для трех крупнейших мобильных операторов также доступна для пользователей платежного приложения «Тинькофф Мобильный Кошелек».
Подключить услугу «Автоплатеж» можно быстро и просто в интернет-банке, в платежном приложении «Тинькофф Мобильный Кошелек» или через центр обслуживания клиентов ТКС Банка. Платеж зачисляется мгновенно и без комиссии для всех абонентов сетей «МегаФон», МТС и «Билайн».
ТКС Банк также напоминает клиентам, которые являются абонентами сети «МегаФон», об акции «Бонус за Автоплатеж», срок действия которой продлен до 31 декабря 2014 года. В рамках акции клиенты, подключающие в этот период услугу автоматического пополнения баланса мобильного телефона, получают бонус в размере 10% от суммы каждого автоплатежа в течение двух месяцев с момента начала участия в акции. Подробнее об акции здесь.