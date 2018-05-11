Москва, Россия — 11 мая 2018 г.
Тинькофф Бизнес запустил акцию "Бизнес по-белому" для компаний и предпринимателей, в рамках которой новые клиенты сервиса смогут получить 3 месяца бесплатного обслуживания корпоративного счета.
Для участия в акции нужно пройти тест «К какому типу руководителей вы принадлежите?»: ответить на 7 вопросов и узнать, чей подход к бизнесу вам наиболее близок (например, Томаса Эдисона или Генри Форда). После каждого ответа участник получает подсказки: например, как пользоваться корпоративной картой Тинькофф Банка, если у вашего бизнеса упрощенная система налогообложения; чем отличается корпоративная карта от зарплатной; можно ли ей пользоваться в заграничных командировках и пр.
Принять участие в акции могут клиенты, у которых еще нет расчетного счета в Тинькофф Банке. Оформить его можно на сайте спецпроекта после прохождения теста. В течение трех календарных месяцев после открытия счета не взимается плата за его обслуживание.
Вместе с комплектом документов представитель Тинькофф Банка привозит корпоративные карты в новом дизайне — белого цвета. Карту Тинькофф Бизнеса можно оформить сразу на несколько сотрудников компании, выпуск и обслуживание карт бесплатное. Все корпоративные карты привязываются к расчетному счету для бизнеса, позволяют снимать денежные средства и пополнять счет в банкоматах и партнерских точках банка. Кроме того, при безналичных тратах по картам от 50 000 рублей ежемесячно не взимается ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета.
Тинькофф Бизнес предлагает полностью дистанционное обслуживание клиентов, без поездок в банк. Все вопросы решаются онлайн: в чате мобильного приложения и по телефону в режиме 24/7. С помощью сервиса Тинькофф Бизнес клиенты могут управлять расчетами всех своих компаний, зарплатным проектом и интернет-эквайрингом под одной учетной записью.
Клиентам Тинькофф Бизнес также доступны круглосуточные внутрибанковские и удобные межбанковские переводы (20 часов в сутки — с 01:00 до 21:00 по московскому времени). Все платежи (на основании скана или фотографии документов) исполняются моментально, входящие платежи становятся доступными для использования сразу после поступления на счет. Клиенты могут подписывать сразу несколько платежей одной СМС — система автоматически присылает уведомления о совершении платежа клиенту и контрагенту.
Акция «Бизнес по-белому» продлится до 31 декабря 2018 года.
Подробное описание условий акции можно найти по ссылке.