Тинькофф Банк принял участие в открытии научной лаборатории и сентябрьской учебной программы в центре для одаренных детей “Сириус”

Сочи, Россия — 1 сентября.



Тинькофф Банк принял участие в открытии лаборатории искусственного интеллекта и информационных технологий в центре для одаренных детей «Сириус». Цель проекта — проведение исследований в области цифровых технологий, обработки больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.



На открытии лаборатории вице-президент Тинькофф Банка по информационным технологиям Вячеслав Цыганов выступил перед школьниками и выпускниками центра с рассказом про новейшие технологические достижения собственной разработки, которые уже внедрены и активно используются в банке.



«Тинькофф — технологическая компания, основанная на интеллектуальном капитале, и успешная работа с талантами определяет инновационный потенциал и будущие возможности не меньше, чем реальные активы. Тем более, что конкуренция за таланты давно вышла за пределы нашей страны и стала глобальной.



Мы решили объединить усилия с Фондом «Талант и Успех» в области прикладных исследований, чтобы выпускники и учащиеся Центра Сириус могли на практике увидеть, как полученные ими образовательные знания превращаются продукт, используемый миллионами людей. Задачи лаборатории искусственного интеллекта как нельзя лучше для этого подходит, потому что сочетают точную научную основу с магией получаемых результатов.« — заявил Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент Тинькофф Банка.