В преддверии летнего сезона, ОТП Банк объявляет о начале выпуска дебетовой карты для путешественников. Теперь всем тем, кто собирается в отпуск, не нужно думать о декларировании и приобретении наличных средств, а также зависеть от изменчивого курса валюты.
С дебетовой картой MasterCard Standard, на которой деньги уже находятся в валюте (доллары или евро), не нужно думать ни о чем, кроме запоминающегося отпуска и легкого настроения, а индивидуальный дизайн банковской карты всегда будет напоминать о счастливых минутах.
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