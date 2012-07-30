Волонтерская акция «День семьи, любви и верности» в Кургане

пятый раз Россия отмечает 8 июля «День семьи, любви и верности» (данная инициатива была одобрена на заседании Комитета по социальной политике в Совете Федерации в 2008 г.). Несмотря на то, что данный праздник возродился не так давно, он уже стал народным и любимым.

ОТП Банк, активно поддерживающий проекты в сфере защиты детства и укрепления престижа и роли семьи в обществе, не остался в стороне. В Кургане в эти праздничные дни всем клиентам Банка дарили букеты из ромашек – символов праздника. Для многих горожан это стало хорошим поводом улыбнуться, поднять себе и окружающим настроение, но главное – вспомнить про такие важные ценности, как семья, любовь, верность.



