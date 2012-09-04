Первоклассников из многодетных семей поздравил ОТП Банк

31 августа в преддверии Дня знаний сотрудники Филиала «Самарский» ОТП Банка совместно с Ассоциацией многодетных семей Самарской области провели мероприятие, посвященное чествованию детей-первоклассников и награждению победителей конкурса детского рисунка.



Более 40 детей из семей, состоящих в Ассоциации многодетных семей в Самаре, в этом году идут в 1 класс. С этим важным событием накануне Дня знаний их пришли поздравить представители ОТП Банка. Выступая с приветственным словом, и.о. директора Филиала Алиса Сиразева и руководитель ТУ «Волга» Илья Хохлов, подчеркнули огромную значимость события в жизни детей, которые впервые переступят порог школы. Особые слова признательности звучали в адрес родителей, которые в этот день пришли на это мероприятие. «Российская семья, ее духовные и нравственные традиции всегда являлись основой могущества и процветания государства, и многодетная семья вносит максимальный вклад в укрепление России», - сказал, обратившись к родителям, Илья Хохлов. Естественно ни один первоклассник на этом мероприятии не остался без подарков, которые ОТП Банк приготовил для ребят.



А уже через несколько минут подводились итоги конкурса рисунков, который был объявлен за 2 недели до проведения праздника. Конкурс неслучайно получил название «Мама, папа, я и моя Большая Семья». Именно на рисунке ребятам было предложено изобразить самые значимые события в их больших семьях. Победители и призеры получили заслуженные награды.



