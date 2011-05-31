Сбербанк проводит акцию по бесплатному подключению юридических лиц к системе «Сбербанк Бизнес Онл@йн»

В рамках акции «Ваш бизнес там, где Вы» Сбербанк с 1 июня по 31 июля 2011 года предлагает юридическим лицам бесплатное подключение и обслуживание в течение двух месяцев мобильного рабочего места в системе интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онл@йн».



«Сбербанк Бизнес Онл@йн» предоставляет возможность контроля и управления расчетным счетом из любой точки мира с любого компьютера. При этом не требуется устанавливать дополнительное программное обеспечение: достаточно стандартного интернет-браузера, имеющегося на любом компьютере.



«Развитие дистанционного обслуживания юридических лиц является для нас одной из приоритетных задач, – говорит начальник отдела развития дистанционного обслуживания Михаил Малахов. – «Сбербанк Бизнес Онл@йн» – новая современная система, дающая возможность сделать бизнес более мобильным. Основная цель проводимой акции – дать клиентам попробовать новый продукт и оценить все его преимущества».



Акция проводится на территории Московской, Смоленской, Тверской, Тульской, Калужской, Брянской, Иркутской, Амурской, Еврейской автономной, Сахалинской, Самарской, Волгоградской, Астраханской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей, Забайкальского, Приморского, Ставропольского и Хабаровского краёв, Республик Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Северной Осетия.

