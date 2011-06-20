АМТ БАНК расширяет функционал партнерской программы для юридических лиц

АМТ БАНК расширяет функционал АМТ Бизнес-Клуба – партнерской программы для юридических лиц. С 1 июня 2011 года для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действуют специальные дисконтные программы, предоставляющие скидки до 30% на оплату бухгалтерских, аудиторских, юридических услуг, а также услуг по обучению персонала, оказываемых партнерами АМТ Бизнес-Клуба для предприятий малого и среднего бизнеса.

Так, компания-клиент банка получает скидку в размере 20% на услуги по обучению персонала в «Академии Безопасности Бизнеса» и на курсах Издательского дома «Евгений Сивков», специализирующихся на вопросах бухгалтерского учета, налогообложения, разрешения корпоративных конфликтов и др.

Кроме этого, для компаний МСБ, являющихся клиентами АМТ БАНКА, доступны скидки в размере 5-30% на ведение бухгалтерского учета и юридического сопровождения бизнеса в компаниях «Бизнес-юрист», «Первая Регистрационная Компания», «Черновол и партнеры», «Афэкс», «Смарт+». Список компаний-партнеров АМТ Бизнес-Клуба постоянно расширяется.

Традиционно клиенты-юридические лица получают в АМТ Бизнес-Клубе бесплатное содействие при поиске компаний, оказывающих профессиональные услуги для бизнеса. Банк рекомендует и предоставляет контакты только тех бухгалтерских и юридических фирм, которые продолжительное время являются партнерами банка и успели себя зарекомендовать.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте amtbank.com | Раздел «АМТ Бизнес-Клуб» | или по номерам: 8 800 333 82 82, (495) 363 00 50

