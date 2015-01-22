Банк «Возрождение» снижает ставки по потребительским кредитам. Изменения коснулись преимущественно условий для лиц, получающих заработную плату на карту банка «Возрождение», сотрудников бюджетных организаций, заемщиков по ипотеке, клиентов с положительной кредитной историей, а также вкладчиков Банка.
При получении розничного кредита устанавливается ставка, на 2-3 процентных пункта (далее — пп) ниже базовой. Вкладчикам, включая бывших, устанавливается преференция в виде дисконта к базовой ставке кредитования в размере 1,5 — 2 пп.
Потребительский кредит по ставке от 21 % годовых в банке «Возрождение» можно получить на срок от 6 месяцев до 5 лет. При этом если также одновременно оформить кредитную карту с кредитным лимитом от 30 000 рублей, подключить услугу «Vbank с тобой» и приобрести криптокалькулятор, ставка по потребительскому кредиту уменьшится еще на 0,15 пп.
По данным рейтингового агентства «Эксперт» банк «Возрождение» входит в ТОП-20 банков России по ипотеке и ТОП-30 по потребительским кредитам. По состоянию на 01 января 2015 года портфель выданных банком розничных кредитов составил 46,5 млрд рублей.
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