Уважаемые клиенты!
МТС Банк информирует о внесении с 25.07.2018г. изменений в Каталог услуг и тарифов ПАО «МТС-Банк» для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой» (часть 2 – услуги Малому бизнесу) Головного офиса и филиалов Банка. С 25.07.2018 Банк не будет взимать комиссию за открытие банковского счета в валюте РФ.
Ознакомиться с измененным Каталогом можно в разделе «Тарифы и документы для клиентов малого бизнеса» по ссылке https://www.mtsbank.ru/sme/tariffs/.
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