Карта рассрочки «Халва» Совкомбанк.

Disclaimer: Условия по карте меняются довольно часто, нередко задним числом, поэтому в данном сборнике может оказаться неактуальная информация (я, конечно, стараюсь обновлять, но за всем не поспеваю , поэтому комментарии приветствуются).
Полезные ссылки:
https://www.banki.ru/wikibank/karta-halva/
Тарифы: https://halvacard.ru/tariffs
На сайте карты Халва могут висеть устаревшие документы, поэтому тарифы и условия лучше смотреть на следующем сайте, т.к. сначала выкладывают здесь:
Карта Халва на сайте ПАО Совкомбанк: https://www.banki.ru/products/creditcards/card/6128/
Акции по карте Халва: https://sovcombank.ru/spec_suggestion/halva-action/
1. Оформление карты.
Подавать заявку на карту выгоднее по ссылке-приглашению, об этом смотрите ниже.
Карту можно получить за одно посещение офиса банка или одну встречу с курьером. Выдаётся неименная карта, с чипом и технологией бесконтактных платежей PayPass, платёжной системы MasterCard, категории World.
Также можно выпустить вторую карту, но она будет привязана к тому же счету (это будет просто второй платежный инструмент) и на максимальный лимит начисляемых бонусных баллов это не повлияет. Чтобы расширить лимиты, многие оформляют карты на родственников и членов семьи.
Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается.
Вторичное оформление карты по инициативе клиента стоит 450р.
Для оформления Карты «Халва» достаточно только Паспорта РФ!*
* При необходимости или недостаточности сведений, Банк имеет право запросить дополнительную информацию о клиенте (документы, подтверждающие владение имуществом: квартира, транспортное средство и т.д.), в том числе и дополнительные документы (второй документ; документы, подтверждающие доход клиента).
Условия, предъявляемые банком к потенциальному клиенту:
• Гражданство РФ;
• Возраст от 20 до 80 лет;
• Официальное трудоустройство (стаж на последнем месте работы не менее 4 месяцев);
• Наличие постоянной регистрации не менее 4-х последних месяцев (на территории одного населенного пункта РФ) и проживание в городе присутствия подразделения Банка или прилегающих населенных пунктах (но не более 70 километров от любого внутреннего структурного подразделения Банка);
• Наличие личного мобильного телефона.
Также, по сообщениям пользователей, карту с кредитным лимитом могут выдать и пенсионерам.
Кредитный лимит возможен в диапазоне от 0,1 р. (10 коп.) до 350 000 р. Согласно тарифу банк имеет право изменять кредитный лимит по своему усмотрению, чем иногда и пользуется. В начале октября 2018 многим клиентам неожиданно подняли лимит с 10 коп. до 30000р. По инициативе клиента возможно снизить кредитный лимит обращением на горячую линию банка.
Ранее можно было получить карту без кредитного лимита, но на данный момент, по сообщению представителя банка на форуме, такие карты не выдаются.
В банке действует программа «Приведи друга».
Оформляя карту по приглашению можно получить от банка 500р. выполнив некоторые несложные условия. Для этого необходимо в течение 10 дней после получения карты, совершить покупки на сумму более 1000р. Для выбора приглашений есть отдельная тема на форуме в разделе Барахолка.
Правда, стоит отметить, что программа работает не совсем гладко – много клиентов жалуется на неначисление бонусов за приглашение и на отказ при первичном рассмотрении заявки и последующем навязчивом предложении «Кредитного доктора».
В случае отказа можно получить карту, как дополнение к вкладу. В офисе банка открываете вклад, деньги на счёт вклада можно перевести онлайн, а можно и не переводить, тогда вклад автоматически закроется, а карта Халва останется рабочей.
2. Использование карты
Оплачивайте любые покупки Вашей «Халвой»:
в магазинах-партнёрах – в рассрочку или своими деньгами;
в остальных магазинах - своими деньгами или кредитными с комиссией.
Используйте «Халву» и как карту рассрочки, и как доходную карту. Для этого включите или выключите режим «Использовать собственные средства» в мобильном приложении «Халва» или личном кабинете на сайте halvacard.ru.
Пополнить карту без комиссии Совкомбанка с любой карты стороннего банка можно из приложения «Халва» или в личном кабинете. Данные карты, с которой происходило пополнение запоминаются. Также пополнить можно наличными через устройства самообслуживания в отделениях Банка.
Расчётный период начинается с даты оформления договора.
По карте предусмотрено СМС-информирование об операциях. Для обеспечения бесплатности СМС необходимо в расчётном периоде 3 раза заходить в мобильное приложение или личный кабинет. Если этого не делать, то удержат комиссию 99р. Списания за СМС не будет, если Вам более 50 лет или не было расходных операций по карте.
2.1. Использование кредитных средств.
«Рассрочка по «Халве» для Вас – бесплатная! Вы возвращаете только стоимость покупки в магазинах-партнёрах, разбитую на количество месяцев рассрочки. А проценты банку за Вас заплатит магазин!»
Рассрочка действует в магазинах-партнёрах. Период рассрочки для каждого магазина индивидуален. Список магазинов-партнёров можно посмотреть в мобильном приложении или на сайте.
При оплате кредитными средствами в магазинах, не являющихся партнёрами, с Вас удержат комиссию "290 рублей + 1,9% от суммы операции".
В ситуации когда у вас есть рассрочка и на карте хранятся собственные средства, то они будут списываться автоматически для погашения не в дату, которая указана "оплатите до..", а в дату расчета минимального обязательного платежа, то есть в дату заключения договора.
2.2. Использование собственных средств.
Свои денежные средства можно снимать в любом банкомате. Месячный лимит 100000 р. Если у Вас есть вклад в «Совкомбанке», то лимит можно увеличить до 1 500 000 р. через обращение на горячую линию банка.
На находящиеся на счёте карты собственные средства начисляется процент на остаток, при выполнении следующих условий: при наличии в расчётном периоде хотя бы одной покупки за счёт кредитных или собственных средств в любых ТСП - 6%, а при наличии 5-и покупок на сумму более 10000р. ставка увеличивается до 7,5%. Расходными операциями не признаются: снятие наличных, отменённые операции и/или возвраты, P2P-переводы, и другие платежи и переводы, не являющиеся оплатами по карте в торгово-сервисных предприятиях. Повышенный процент начисляется на весь расчётный период вне зависимости от даты выполнения условий. Причисление суммы процентов на остаток происходит в дату, равную дате открытия договора, обычно двумя платежами: стандартный и повышенный процент.
3. Кэшбек.
Условием начисления кэшбека является наличие в расчётном периоде от 5-и покупок, на сумму более 10000р.
Стандартный размер вознаграждения:
• 6% – при оплате телефоном* в кассах магазинов-партнёров (2% - при оплате картой или в Интернете);
• 2% – при оплате телефоном* в кассах других магазинов (1% - при оплате картой или в Интернете);
Для карт полученных до 31.12.2018 и не старше 6 месяцев, а также полученных после 01.01.2019 и не старше 4-х месяцев, действуют следующие повышенные размеры вознаграждения:
• 12% – при оплате телефоном* в кассах магазинов-партнёров (3% - при оплате картой или в Интернете);
• 3% – при оплате телефоном* в кассах других магазинов (1% - при оплате картой или в Интернете);
Чтобы получать повышенный кэшбек по старым картам (более 6 месяцев для выпущенных до 31.12.2018 и более 4-х месяцев для выпущенных после 01.01.2019) необходимо делать от 10 покупок на сумму не менее 50000р.
*Через приложения Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay (не распространяется на покупки в Интернете).
Во вкладке «Кэшбек» мобильного приложения сумма бонусных баллов становится видна только после проведения по счёту от 5 покупок на сумму больше 10000 р.
Максимальная сумма начисляемых баллов за расчётный период – 5000. Это ограничение привязано к клиенту, поэтому выпуск дополнительной карты не поможет в расширении лимитов.
Конвертация бонусных баллов в рубли происходит путём компенсации полной или частичной стоимости покупок, сделанных в магазинах-партнёрах. Компенсированная сумма мгновенно начисляется на счёт карты и доступна к расходованию.
По акции «Любимая покупка» для покупок с 01.01.2019 до 01.01.2020 можно получить 35% кэшбека на одну любую покупку (1 раз в 6 месяцев).
3.1.Особенности получения кэшбека.
Для получения максимального кэшбека в большинстве случаев необходимо иметь смартфон (либо смарт-часы) с чипом NFC для оплаты. Поэтому возникает вопрос поиска и приобретения наиболее дешевого смартфона с данной функцией. Предлагаю некоторые варианты: Jinga Pass Plus Black в салонах Билайн и BQ BQ-5001L Contact по цене от 4990р., VERTEX Impress Frost от 5990р., Nokia 3 Dual sim от 6990р. Лично я приобрел Motorola Moto E4 Plus по цене 6990р. в Ситилинке (магазине-партнёре Халвы).
В мобильном приложении интернет-магазина Озон есть возможность оплатить покупку через сервисы Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay и соответственно получить 12% кэшбека, что проверено и подтверждено многими пользователями, в том числе и мной. Для этого на смартфоне должны быть установлены приложения Озона и *Pay. Чип NFC, в данном случае, на смартфоне может отсутствовать.
Наоборот, при оплате телефоном в пунктах выдачи заказов Озон, можно попасть на «непартнёрский» терминал и получить в лучшем случае 3%.
Сервис для путешествий OneTwoTrip является партнёром только при покупках с сайта https://halva.onetwotrip.com/, рассрочку получите только там. Хоть в мобильном приложении OneTwoTrip и имеется возможность оплаты с помощью *Pay, но кэшбек будет только 3% (до 31.12.2018).
В некоторых торговых точках имеются отдельные терминалы для оплаты картой Халва, т.н. «партнёрские». По правилам магазин-партнёр может отказать в предоставлении своих скидок при оплате Халвой. Это надо учитывать при планировании кэшбека.
В моей практике была ситуация, когда в мебельном магазине-партнёре не проходила оплата телефоном с Google Pay с привязанной Халвой, но оплата другой картой с чипом прошла без проблем. При попытке оплаты телефоном POS-терминал Сбербанка выдавал ошибку 5088.
В программе кэшбека есть обширный список исключений по МСС-коду, поэтому даже если магазин является партнёром, но его МСС в исключениях, то кэшбека не будет. Данные операции не засчитываются как в лимит 10000р. в месяц, так и не учитываются при начислении кэшбека при совершении операций за счет собственных средств. Например, МСС код 4812 находится в списке небонусируемых, таким образом в салонах Билайн, Мегафон, МТС и Теле2 лучше использовать рассрочку.
4. Мобильное приложение «Халва».
Мобильное приложение постоянно модернизируется, обновления выходят довольно часто, некоторые функции добавляются, другие убираются. Поэтому если что-то пошло не так, убедитесь, что у вас установлена актуальная версия.
В мобильном приложении можно контролировать остатки собственных и кредитных средств, сумму бонусных баллов доступных для компенсации покупок (конвертации в рубли). Также имеется история, в которой для каждой операции указана сумма начисленных баллов, способ покупки (телефон, карта), а также МСС-код торгово-сервисного предприятия.
Можно пополнить карту денежными средствами с карты другого банка и имеется список уже использовавшихся с этой целью карт.
В мобильном приложении есть вкладка «Магазины», в которой можно найти магазины-партнёры, доступные в выбранном городе, а также поиск, карта магазинов и группировка по видам товаров.
Также здесь доступен чат со службой поддержки. Это первый уровень поддержки, поэтому сложные вопросы здесь не решают, а создают обращение, присваивают номер и передают на рассмотрение следующим уровням.
Теперь все вопросы можно адресовать представителю банка - Сов_Ком_Банк, но этот ПБ не такой всесильный, как Роман . Для ускорения процесса: «Напишите Ваши ФИО+ДР в ЛС с цитатой вопроса, пожалуйста.» и номер обращения, если уже общались с первым уровнем поддержки.
Комментарии 18
>>Во вкладке «Кэшбек» мобильного приложения сумма бонусных баллов становится видна только после выполнения условий 5 покупок больше 10000 р.
Укажите, что операции должны провестись по счету.
Можно добавить, что чтобы посмотреть выписку по счету для контроля дат списания покупок, нужно использовать чат банк.
Также предлагаю написать про лимиты по карте, которые можно там установить.
МСС коды 4812, 4814, 4816 находятся в списке небонусируемых. В магазинах-партнёрах Мегафон, МТС и Теле2 действует только рассрочка. - этот момент наверное лучше более общими словами прописать, а здесь указать "например", ведь там еще есть то же страхование, а партнеров по нему много. есть и местные нюансы - например мобильное приложение onetwotrip не является партнером, только https://halva.onetwotrip.com. про озон написали
может кому-то будет интересно про вторую карту к счету
kola123111пишет:
Подскажите можно ли выпустить вторую карту Халва на то же физ лицо? (Лимита 5к не хватает)
вторую карту выпустить можно, он она будет привязана к тому же счету (это будет просто второй платежный инструмент), и на лимит это не повлияет.
Про рассрочку из важного - что если есть рассрочка и на карте свои средства, то они будут списываться автоматически для погашения не в дату, которая указана оплатите до...а в дату расчета минимального обязательного платежа, то есть в дату заключения договора
Добавьте в раздел "Особенности получения кэшбека" информацию, что у onetwotrip партнером Халвы является только сайт halva.onetwotrip.com. Хоть и в приложении можно расплатиться пэями, 12% там получить нельзя, как и на сайте - будет только 3%. Рассрочка будет только на сайте.
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=11&TID=321023&MID=6725429#message6725429
https://sovcombank.ru/spec_suggestion/halva-action/
Стоимость обслуживания не указана (или условия бесплатности)
Есть в пункте "1.Оформление карты"
Большую работу провели, Вы молодец!
Можно добавить, что чтобы посмотреть выписку по счету для контроля дат списания покупок, нужно использовать чат банк.
Также предлагаю написать про лимиты по карте, которые можно там установить.
МСС коды 4812, 4814, 4816 находятся в списке небонусируемых. В магазинах-партнёрах Мегафон, МТС и Теле2 действует только рассрочка. - этот момент наверное лучше более общими словами прописать, а здесь указать "например", ведь там еще есть то же страхование, а партнеров по нему много. есть и местные нюансы - например мобильное приложение onetwotrip не является партнером, только https://halva.onetwotrip.com. про озон написали
может кому-то будет интересно про вторую карту к счету
kola123111пишет:
Подскажите можно ли выпустить вторую карту Халва на то же физ лицо? (Лимита 5к не хватает)
вторую карту выпустить можно, он она будет привязана к тому же счету (это будет просто второй платежный инструмент), и на лимит это не повлияет.
Про рассрочку из важного - что если есть рассрочка и на карте свои средства, то они будут списываться автоматически для погашения не в дату, которая указана оплатите до...а в дату расчета минимального обязательного платежа, то есть в дату заключения договора
Не согласен по выделенному. Практика показывает, что оплата собственными средствами в салонах указанных мобильных операторов бонусируется.
И не только с минимальным
Свои денежные средства можно снимать в любом банкомате. Месячный лимит 100000 р. Если у Вас есть вклад в «Совкомбанке», то лимит уже 1 500 000 р.
Лимит в 1,5 млн не автоматом, а через обращение в чате или ГЛ
Повышенный процент начисляется на весь расчётный период вне зависимости от даты выполнения условий.
Добавил бы механизм расчета, а именно начисление происходит на каждый день РП на сумму остатка в конце дня.
+ если Вы ранее обращались на первый уровень поддержки, и у Вас есть номер обращения - сообщите мне его тоже!*)
Спасибо!
Для желающих использовать карту "по полной" - в салонах "Билайна" телефон "Jinga Pass Pro" с NFC за 2971 рубль (по промокоду "zima2019").
можно добавить еще вариант
Для желающих использовать карту "по полной" - в салонах "Билайна" телефон "Jinga Pass Pro" с NFC за 2971 рубль (по промокоду "zima2019").
можно добавить еще вариант
Я видел эту акцию Билайна, но это временное явление, поэтому не стал записывать в FAQ.
Вариант телефона потом без акции не подойдет?
Мне просто показалось, что может быть вариантом покупки недорогого телефона, а уж по акции или нет его покупать, как фишка ляжет)
Ну Вам виднее, я просто предложила)
Все, больше не присутствует, весь вышел.
В мобильном приложении для андроида есть счётчик входа в приложение для бесплатности СМС. Располагается счётчик: Карта Халва>Ещё>Статистика
Данные операции не засчитываются как в лимит 10000 в месяц, так и не учитываются при начислении КБ при совершении операций за счет собственных средств.
Сейчас в тарифах ( https://halvacard.ru/tariffs ) написано:
"Для сохранения повышенного кэшбека далее – нужно делать 10 покупок в месяц на общую сумму от 50 000 руб."
а у вас в статье 10000 руб.
Спасибо!
Сейчас в тарифах ( https://halvacard.ru/tariffs ) написано:
"Для сохранения повышенного кэшбека далее – нужно делать 10 покупок в месяц на общую сумму от 50 000 руб."
а у вас в статье 10000 руб.
Не совсем так. Чтобы получить стандартный кэшбек 6/2/1% , необходимо делать 5 покупок на 10000р. А вот для повышенного кэшбека 12/3/1% нужна либо свежая карта 6/4 месяца, либо 10 покупок на 50000р.
Распишу это в статье подробнее.