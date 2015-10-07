Коллекторы: пока не по закону, а по понятиям.
Банк с огромными процентами, коллектор, работающий по понятиям, и безответственный должник — обычная ситуация в сфере российского кредитования. Результат — многомиллиардная просрочка по стране. Как сделать этот рынок цивилизованным? Как защититься от коллекторов? Об этом Pravda.Ru рассказывает вице-президент Ассоциации антиколлекторов Андрей Власс.
— Андрей, недавно представитель коллекторов в эфире Pravda.Ru говорил, что они работают строго в рамках закона. Мол, просто в законе все трактуется неоднозначно, а плохие люди есть везде и издержки случаются. И финансовые организации уверяют, что переуступка взимания долгов третьим лицам — нормальное законное дело. Так ли это? И как можно этим заниматься цивилизованно?
— Наша правозащитная Ассоциация антиколлекторов России проводила опрос: что такое несудебный возврат долга? Законно ли это? Более года мы проводили этот опрос, более 1 тысячи человек ответило: нет. Тем не менее 1 июля 2014 году вступил в силу Закон о потребительском кредите (займе), в статье 15 которого четко прописано, что теперь третьи лица имеют право на основании агентского соглашения заниматься внесудебным взысканием долгов.
И там перечисляют, как это можно делать: звонить, разговаривать, писать и предпринимать иные методы взаимодействия с кредитными должниками и поручителями. Закон преподнесли под предлогом упорядочения деятельности и торжества закона, как некое благо. Ставили себе в заслугу то, что там написано, что ночью нельзя звонить. 14 статей налили воды, чтобы узаконить третьих лиц. Изначально они хотели пролоббировать слово коллектор. Не получилось. Написали "третьи лица".
Но у них стоит в очереди другой закон о коллекторской деятельности. Буквально три коллекторских агентства, которые создали собственную Ассоциацию, вместе с кредитными организациями лоббируют все эти законы и инструменты по выбиванию долгов. Они говорят, что спасают российскую экономику. Как они спасают, нарушая закон, не понятно.
Помимо этого они говорят: ну мы же существуем, пора бы нас узаконить. Что значит существуем? С таким же успехом и барыга, который продает наркотики, может сказать: я существую, давайте внедрим профессию и будем преподавать в институтах.
И коллекторы постоянно ссылаются на Америку, на какие-то другие страны. Это вранье. Там такого нет. Там за это сразу посадят, арестуют и пожизненное дадут, а у банка лицензию отберут. Этот бардак почему-то только в России проходит.
Почему только здесь можно нарушать закон? Почему здесь можно, не имея классификаторов, видов кода, зарегистрировать юридическую компанию, но заниматься не по виду деятельности юридическими услугами, а внесудебным взысканием просроченных задолженностей?
Это внеправовые, внесудебные методы взыскания. Это третирование кредитных и не только кредитных должников, это также финансовые микрозаймы, долги по распискам, долги юридических лиц. То есть третируют всех. Они доводят людей до такого состояния, когда ничего не остается сделать, как только отключить телефон, убежать, спрятаться, сменить место жительства и прочее. Потому что постоянно идут угрозы.
Коллекторские агентства незаконно используют названия и атрибутику МВД, ФСБ, других служб безопасности. У всех логотипы со щитами, орлами и так далее, взятыми с официальных символов силовых структур.
Коллекторы подставляют силовые ведомства, потому что представляют определенную опасность в обществе. Коллекторские агентства — профессиональные мошенники, они звонят должнику и говорят, что они из РУВД, например. Они пугают население, доводят людей до самоубийства.
Сейчас преподают целые курсы, как выбивать долги таким образом, чтобы не посадили за вымогательство по 163 статье — за самоуправство и тому подобное. То есть — как на грани закона давить должников, под предлогом курьера приехать домой и вручить письмо со страшным видом, соседям объяснить, что здесь живет вор, мошенник, должник и так далее. Но все это вне правового поля. Если суд еще не вынес решения, то никакие действия применяться не могут.
У нас очень много клиентов, которые вообще никогда не брали кредит. А коллекторы не дают покоя. Этот вопрос очень актуален, а сделать что-либо очень трудно. Если вообще кредита не было и нет, то получается, что и в суд подавать не на кого. Мы в полицию заявление подаем, но полиция не реагирует. Потому что и так 50 тысяч должников пишут заявления в полицию в течение года.
Хотя я не считаю, что должники должны писать заявление в полицию или куда-то еще. Они должны нанимать юриста, адвоката в области финансового права и подавать заявление на расторжение кредитного договора. Расторгать, уменьшать неустойки, проводить аудит собственных денежных средств. Потому что когда вы взяли деньги в долг, они стали вашими деньгами.
Если у вас нет денег, не надо заигрывать с кредитором, не надо писать: прошу рассмотреть возможность реструктуризации. Вы должны написать: я не могу платить кредит, потому что у меня нет денег, прошу расторгнуть договор. Все. И подать в суд. Пойти на расторжение.
Коллекторский рынок у нас сейчас бандитский, это поле неузаконенных бандитов. Это не бизнес, а паразиты, которых необходимо прикрыть. Если они хотят заниматься законно, пускай зарегистрируются в рамках действующего классификатора, видов кодов деятельности.
А во-вторых, они должны использовать только правовые методы, как юристы. То есть подавать в суд и доказывать, что человек брал деньги и должен такую-то сумму. И никак иначе.
— Получается, что они спокойно занимаются незаконной деятельностью?
— В первую очередь, это незаконное предпринимательство. Потому что люди занимаются видом деятельности, которой по закону не существует.
— Но ведь внесены поправки в Закон о потребительском кредите, где переуступка права долга узаконена.
— Вот эти закончики как раз лоббируют бандитчики. По-другому это и назвать нельзя. Кредитные организации совместно с коллекторским бизнесом лоббируют эти законы, в которых прописываются новые инструменты для выбивания долгов.
— А как они соотносятся с Уголовным, Гражданским кодексами и другими законами?
- Они никак не соотносятся. Чтобы переуступить право требования, это по договору цессии надо сделать — продать за какие-то деньги. Сегодня продают опять-таки банки двум-трем коллекторским агентствам по фиктивным договорам цессии.
И коллекторские агентства сегодня зарабатывают примерно 80 процентов от суммы выбитого долга. То есть долговой рынок в России не сформирован. Его практически не существует. Он стихийный, бандитский, уголовный.
— Задолженность физлиц банкам в России они оценивают чуть ли не в 7 млрд рублей. Что делать?
- Такую сумму задолженности они сами показывают. Мы сегодня в судебном порядке определяем сумму долга должником. Порядка 200 судов в неделю только по Москве у нас идет. Исходя из представленных материалов, суд как правило уменьшает сумму долга на 50-80 процентов.
То есть эти цифры надо уменьшить на столько же. Их данные — абсолютное вранье. Они относят туда штрафы — 1 процент в день, пеню, комиссии, страховки, на страховки — другие проценты, другие штрафы.
Причем они за счет этих кредитных и прочих процентов оплачивают своей аффилированной страховой компании эту страховку. Страховка же никогда не работает и никогда ничего не покрывает. То есть вы пришли за деньгами, а вам в нагрузку продают и ласты, и удочку и все, что не надо. Поэтому эти цифры просто воздушные.
Надо упростить бизнесу дорогу, но бизнес должен быть цивилизованный, законный. Иначе не нужны не только юристы и суды, но и законы, если все начнут жить и выбивать по понятиям. Это просто бардак.
Поэтому, я думаю, что в конце концов опомнятся, потому что от должников больше жалоб поступает. А некоторые уже не верят, когда мы предлагаем судебное решение дела, и они выходят на разборки с коллекторами, встречаются и дерутся с ними. Страшное дело, что происходит.
В этой области надо навести порядок, остановить третирование должников. И самое главное, надо должникам сказать, что право у должника есть точно такое же, как у банка и у всех остальных.
И первое, что надо сделать — написать заявление на расторжение и указать конкретно, что платить больше не могу и не смогу, финансовое положение ухудшилось. Надо приложить копию трудовой книжки, справки 2-НДФЛ об уменьшении заработной платы. Все, я не в состоянии, подайте в суд на меня.
Если вы не подаете, я через 30 дней сам подаю в суд на вас и иду на расторжение. Пусть суд определит, сколько я должен и когда мне это отдать.
— Суд на это реагирует с пониманием?
- Да, это со времен Советского Союза обычная, нормальная процедура. Здесь ничего не изменилось — старые все схемы. Идешь в суд и доказываешь, кто сколько кому должен.
В законе прописана вина кредитора, если кредитор умышленно создавал условия, при которых сумма задолженности выросла и так далее. Есть достаточно много статей для того, чтобы защищать свои интересы.
Видео : https://youtu.be/U1amEzs3aKw
Обязательно посмотрите !
Правда.ру
Комментарии 0