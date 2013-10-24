На распутье

Получив подтверждение, что бюджетный кризис в США негативно сказался на рынке труда, инвесторы поверили в невозможность сворачивания QE США в ближайшее время, что повысило их аппетит к риску. При этом слабость внутренних факторов указывают на хрупкость текущего восстановления рубля.

Новые аргументы против ужесточения монетарной политики в США: За последнюю неделю спрос на риск значительно вырос. Вышедшая в начале этой недели статистика по созданию новых рабочих мест в США оказалась хуже ожиданий, что в глазах рынка означает перенос начала сворачивания QE ФРС США с ближайших месяцев на более позднюю перспективу. В итоге пара евро/доллар обновила годовой максимум, вплотную приблизившись к отметке $1,38, а фондовый индекс S&P 500 вырос до нового исторического максимума.

Внимание переключается на Европу. На этой неделе ЕЦБ проголосовал в среду за проведение в следующем году стресс-тестирования 128-ми крупнейших европейских банков в рамках подготовки к созданию мегарегулятора (SSM). Хотя в целом данный шаг должен способствовать сжатию баланса ЕЦБ и в конечном итоге способствовать укреплению евро, в краткосрочной перспективе европейский банковский сектор может стать источником негативных новостей.

Рубль воспользовался случаем: Улучшение внешнего фонда позволило рублю продолжить укрепление к доллару – недавно он показал локальный максимум на уровне 31,65 руб/$, по нижней границе нашего целевого диапазона. По отношению к корзине ЦБ рубль укрепился не так значительно, однако ему все же удалось выйти из зоны активных интервенций ЦБ.

Рост российской экономики продолжает разочаровывать: Замедление розничной торговли в России до 3% г/г и отсутствие улучшений в динамике инвестиций развеяли наши надежды на ускорение роста ВВП во 2П13. В 3Кв13 рост ВВП, скорее всего, остался на уровне 1,4%, как и в 1П13, и мы понизили годовой прогноз с 2,0% г/г до 1,5% г/г, что делает нас пессимистичнее рынка и правительства. Если наши ожидания оправдаются, призывы снизить ставки ЦБ усилятся.

Инфляция ускоряется: Между тем, вышедшие данные говорят о том, что ожидания правительства и ЦБ, что инфляция в этом году замедлится до уровня ниже 6% г/г, являются слишком оптимистичными. Рост цен на 3 недели октября составил 0,4%, тогда как власти ожидали этого значения за весь месяц. В итоге 12М инфляция 6,1% г/г, наблюдавшаяся по итогам сентября, скорее всего, окажется «дном» этого года и к концу года ускорится до 6,5% г/г на фоне ограничений на импорт продовольствия из ряда стран, а также ужесточения административного контроля за неорганизованной торговлей после анти-мигрантских протестов в Москве. Это дополнительный аргумент против снижения ставок ЦБ в ближайшие месяцы.

Рубль на распутье: На наш взгляд, отметка 31,5 руб/$ является целью краткосрочного снижения пары доллар/рубль, и при совпадении нескольких позитивных факторов коррекция может продлиться вплоть до уровня 31,0 руб и ниже. Однако слабость внутренних факторов указывают на хрупкость текущего восстановления, что в случае возникновения нервозности в банковском секторе Европы и Китая приведёт к возобновлению долгосрочного курса на ослабление. Торговые диапазоны по валютным парам на ближайшую неделю составляют 31,2-32,5 руб/$ и 37,0-37,5 руб/корзина.



Статистика

02/10/13 9/10/13 16/10/13 23/10/13

Интервенции ЦБ за неделю, $ млн -803 -876 -755 +47

Евро/доллар США, $ 1,3579 1,3568 1,3562 1.3672

Цена на нефть Brent, $/барр 108,92 108,94 111,15 108.01