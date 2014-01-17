Обзор по рынку и прогноз на 17.01.2014

Доллар укрепляется против большинства мировых валют. За последнее время наблюдаются обратные здравому смыслу тенденции – растут мировые фондовые индексы, а американская валюта прибавляет в цене. Сегодня мы наблюдаем аналогичную ситуацию. Так как Европа и фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе, то, естественно, дорожает американец. Исключение составила британская валюта, вставшая «на дыбы» после хорошей статистики по розничным продажам. Новозеландский доллар в числе аутсайдеров, - один из крупных банков советует продавать киви.



Сегодня мы наблюдаем, как основная валютная пара отступает от завоеванных ранее позиций. Растущее потребительское доверие за океаном становится двигателем роста. Американцы больше не опасаются новой волны кризиса и готовы тратить больше. В текущем месяце данный показатель обещает быть позитивным, чего нельзя сказать о показателе закладок новых домов, который будет опубликован уже сегодня.

EURUSD снижается на 0,2% и уже торгуется чуть ниже отметки в 1,3600. Мы ожидаем в ходе североамериканской сессии снижение пары к отметке 1,3570, а далее может произойти рост к уровню 1,3610.



После того, как Офис национальной статистики Великобритании сообщил, что продажи товаров в розницу в декабре выросли на 2,6% м/м против ожидавшегося роста на 0,3%, пара GBPUSD значительно прибавляет. Такие неожиданные данные стали основным стимулом роста пары. GBP в моменте растет на 0,6% до 1,6450. Дальше рост пары маловероятен, мы ожидаем консолидацию.