Обзор и прогноз по рынку на 2.07.2014

EURUSD



Сегодня котировки пары смогли продемонстрировать достаточно мощный подъем, завершившийся тестированием отметки на 1.3700, чему способствовала умеренно-позитивная статистика по региону. Сегодня еврозона опубликовала значения индексов активности в производственных секторах крупнейших экономик региона – несмотря на замедление темпов роста, показатели удерживаются выше уровня 50, указывая на позитивную динамику секторов. Тем не менее, таких темпов роста активности явно не достаточно для того, чтобы ЕЦБ в четверг решился на сворачивание стимулирующих мер, в то время как любые намеки Драги на новые способы поддержки рынка могут спровоцировать стремительный разворот EURUSD к психологической отметке 1.3600.







GBPUSD



Котировки продолжают демонстрировать уверенный рост, чему способствует в том числе позитивная макростатистика. Сегодня агентство Markit сообщило, что индекс PMI в производственном секторе Великобритании в июне зарегистрировал подъем до 57,5 от 57 в мае, что превзошло ожидания аналитиков. Игроки воодушевлены возможностью повышения ставки Банком Англии, и эти ожидания в ближайшее время будут подогревать интерес трейдеров к паре. Не исключена возможность тестирования уровней сентября 2008 года в районе 1.7285.







USDJPY



Пара сегодня прервала начавшееся 24 июня падение, обосновавшись на отметке 101.52. Из опубликованного сегодня Банком Японии промышленного отчета Танкан стало известно, что компании планируют увеличить капитальные инвестиции на 7,4% против 0,1% в предыдущем периоде. Тем не менее, в ожидании отчета NFP, запланированного на четверг, ослабление USD с высокой вероятностью продолжится, поэтому уже в ближайшее время котировки USDJPY смогут продолжить падение – в этот раз в область поддержки на 101.44.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс