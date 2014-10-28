Обзор и прогноз по рынку 28.10.2014

Недостаточно сильные данные из США, опубликованные в понедельник на американской сессии, оказали на доллар давление, что позволило укрепиться против него большинству оппонентов. И, если у фунта и йены собственных поводов для движений не было, то, общеевропейская валюта выросла вопреки слабой собственной статистике. Согласно отчету IFO деловые настроения в Германии продолжили ухудшаться, в очередной раз подтвердив, что экономика монетарного блока еще очень слаба. Хотя, итоги стресс-тестов, которые проводил ЕЦБ все же оказались менее негативными, чем ожидалось, что дало основания предполагать, что европейская банковская сфера все же находится в лучшем состоянии, чем ожидалось.



Сегодня интересной европейской статистики к публикации не запланировано. Поэтому пара евро/доллар будет оставаться под влиянием внешних факторов и ранее сформировавшихся настроений. При этом стоит отметить, что не исключен ее дальнейший рост. Дело в том, что последние данные ставят под сомнение абсолютную стабильность восстановления экономики США. К тому же, замедление мировой экономики также может оказать негативное влияние на темпы ее роста. Поэтому не исключено, что американский регулятор в своих комментариях после решения по монетарной политике будет недостаточно агрессивен и намеков на более ранее повышение ставки получено не будет. Эти ожидания могут поддержат пару евро/доллар, направляя ее вверх к уровню 1,2750 и, далее, к 1,28.



Значимых отчетов сегодня не публикует и Великобритания. Поэтому можно предполагать, что котировки пары будут оставаться под влиянием новостей из США и ожиданий итогов заседания ФРС по монетарной политике, которые станут известны в среду. Технически, тот факт, что пара смогла закрепиться выше уровня 1,61 дает основания предполагать дальнейший рост к отметке 1,6170. И это будет тем более вероятно, если публикуемые сегодня данные по заказам на товары длительного пользования и отчет по потребительскому доверию выйдут слабее ожиданий.



Пара доллар/йена остается ниже уровня 108,00. Но развить активное падение ей пока не удалось. Сдерживающим фактором остаются ожидания по монетарной политике от Банка Японии. Напомним, что экономика Японии в последнее время демонстрирует новый виток охлаждения и рынок ждет, что регулятор будет вынужден ввести дополнительные меры стимулирования. Хотя, если данные из США сегодня окажутся слабыми, пара все же может вернуться к поддержке 107,37.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс