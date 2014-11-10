Обзор и прогноз по рынку 10.11.2014

В последний рабочий день недели основные пары все же смогли развить коррекцию. Доллар все же откатился от ранее достигнутых максимумов, отреагировав на недостаточно сильный отчет NFP. C одной стороны, экономика Штатов создала рабочих мест меньше, чем ожидалось (214 000 против прогноза 235 000). Но с другой, ставка б/р снизилась до отметки 5,8% от 5,9% в сентябре. Таким образом можно говорить о том что, в целом, данный сектор чувствует себя достаточно уверенно. Хотя пока цифры и не дают оснований ждать более раннего начала повышения ставки Федрезервом. Дополнительным фактором не в пользу доллара также стала и фиксация прибыли в конце недели, поскольку и евро, и йена, и фунт обновили минимумы.



Сегодня экономический календарь еврозоны не содержит интересных отчетов. Поэтому движения могут быть обусловлены ранее сформировавшимися настроениями. Объективных причин для роста у евро сейчас нет. Таким образом, не стоит исключать возобновление снижения пары в район уровня 1,24 и, далее, к 1,2370. На вечер сегодня запланировано выступление представителя ЕЦБ Мерша, но, скорее всего, ничего нового от него рынок не услышит, поскольку Центробанк еврозоны по итогам последнего заседания довольно четко обозначил свою позицию в отношении монетарной политики.



Ничего интересного на понедельник не содержит и британский календарь. В целом, перспективы экономики Великобритании выглядят достаточно стабильными, что должно оказывать паре умеренную поддержку и не исключает возможности прорыва уровня 1,59/1,5910 с дальнейшей целью на 1,5960. Хотя, конечно, сейчас рынок больше склонен к покупкам доллара США. И именно этот факт не дает фунту восстановить потери.



На фоне пятничного отчета по рынку труда США пара доллар/йена развила довольно активное снижение и к ткущему моменту уже вернулась к уровню поддержки 114,00. В целом, коррекция после активного роста была закономерна и ожидаема, а тут еще и дополнительный импульс в виде статистики. Тем не менее, если обратить внимание на настроений Центробанков США и Японии в отношении монетарной политики, то более агрессивным является Федрезерв. И это продолжит оказывать паре поддержку. Хотя сегодня на фоне отсутствия публикации сколько-нибудь интересных отчетов и прорыва уровня 114,00 пара может продолжить падение к отметке 113,45.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс