Обзор и прогноз по рынку 20.11.2014

В среду первой реакцией на Протокол ФРС стало краткосрочное ослабление доллара. В целом, нельзя сказать, что он принес что-то новое, но рынок ожидал, что число агрессивно настроенных представителей Комитета будет больше. Тем не менее, в дальнейшем доллар вернул веру в себя, поскольку на данный момент альтернативы ему, по сути, нет. Тем не менее, евро/доллар протестировал сопротивление на 1,26. Фунт смог удержаться выше отметки 1,5660, оставаясь под влиянием Протокола заседания МРС. А вот в паре с йеной доллар штурмует новые высоты, подбираясь к уровню сопротивления 118,70.



Сегодня еврозона публикует данные по индексу деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг. Прогнозируется, что показатели продемонстрируют небольшой рост. Но для того, чтобы вера в евро вернулась необходимо превышение показателями по Германии и Е18 прогнозных значений. В этом случае рынок может поверить в то, что экономика монетарного блока продолжит хоть и медленный, но рост. На этом фоне можно будет ждать еще одну попытку пройти сопротивление на 1,26 с целью на уровне 1,2630 в случае его прорыва.



Великобритания сегодня публикует данные по розничным продажам. В последнее время макроэкономические отчеты не слишком радуют, поэтому сильные данные, отражающие рост потребительской активности могут пойти фунту на пользу. В этом случае не стоит исключать вероятности прорыва уровня 1,57 и дальнейшего роста в район 1,5770. Тем более, что фунт в последнее время выглядит перепроданным.



Пару доллар/йена сейчас сдержать смогут только крайне слабые данные из США, которые сильно изменят ожидания по монетарной политике. Но на данном этапе ничего подобного не ожидается. Хотя технически коррекцию ждать можно. Сегодня США публикуют данные по индексу потребительских цен и еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице. Если оба отчета выйдут ниже ожиданий пара может откатиться к уровню 117,70.



Андрей Диргин, директор департамента аналитики Альфа-Форекс