Можно ли закинуть на ИИС 400 тыр, потом сразу их забрать и получить налоговый вычет?

1. Срок существования ИИС - не менее 3 лет. В течение срока его существования снимать деньги с ИИС нельзя. Если закрыть ИИС досрочно, придется вернуть полученные вычеты и уплатить пени в размере ключевой ставки ЦБ деленной на 300 за каждый день с момента выплаты до момента возвраты вычета. Иметь одновременно два ИИС не допускается (за исключением короткого периода при переводе ИИС от одного брокера к другому).
2. Можно ли держать ИИС три года пустым, а потом провернуть указанную операцию?
Срок действия ИИС исчисляется с момента его открытия, а не внесения денег. Так что держать его три года пустым можно. Конечно, если это не запрещают внутренние правила брокера. Впрочем, их легко обойти, внеся на ИИС минимальную сумму.
Внести деньги на ИИС, открытый три года назад, и после этого сразу его закрыть с получением вычета теоретически можно, так как, согласно ст. 219.1 НК РФ вычет по типу "А" предоставляется "в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет". Ничего про использование этих денежных средств и про покупку на них, скажем, ценных бумаг нет. Как нет ничего и про срок нахождения денег на счете. Кроме того, для получения вычета в налоговую инспекцию представляются "копии документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет" (см. здесь). То есть документов, подтверждающих то, что эти деньги инвестировались в реальные инструменты, изначально не требуется. Однако, по той же ссылке читаем: "Перечни документов являются открытыми и могут быть изменены в зависимости от конкретных условий или обстоятельств". И, как показывает практика, налоговая инспекция требует предоставить отчеты брокера, где видны все операции по ИИС. Спрашивается - для чего? Ответ кроется в п. 2 ст. 54.1 НК.РФ, где указано, что получение налогового вычета допускается только если "основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога".
Таким образом, на основании этой статьи налоговая инспекция имеет полное право отказать вам в получении вычета, так как вполне очевидно, что внесение денег на ИИС без их последующего инвестирования и есть операция, единственной целью которой является получение вычета.
3. Можно ли получить вычет, если на момент подачи налоговой декларации ИИС уже закрыт?
Однозначного ответа на данный вопрос пока найти не удалось. Теоретически, запрета нет. Практики пока явно недостаточно. Так же не очень понятно, можно ли получить вычет на 400 000 руб (52 000 руб) если в один налоговый период у вас было последовательно два ИИС (сначала один, потом, после закрытия первого, - второй), на каждый из которых вы внесли по 200 000 руб. Однако есть все основания полагать, что налоговая инспекция будет трактовать подобные неоднозначности не в нашу пользу. А потому, если вы не фанат судебных тяжб, таких ситуаций лучше избегать.
Дополнение от 16.11.2018
Появился прецедент (по крайней мере один) получения налогового вычета без покупки бумаг:
Цитата
|Rimid пишет:
Тут стращают, что нужно обязательно что-то покупать.
Однако я получил вычет без всяких покупок, но на всякий случай можно купить каких-нибудь ОФЗ.
PS Держать ИИС открытым до подачи 3-НДФЛ совершенно необязательно.
Остается вопрос - это прошляпил налоговый инспектор или действительно такова практика.
Но у нас в стране прецедентного права нет. И если кто-то получил вычет в подобных обстоятельствах, ни разу не факт, что другой тоже получит, а ему не будет отказано. Хотите рисковать - ваше право. Но я такой совет давать не буду.
Тем более, что получать вычет таким образом... Согласитесь, но есть в этом что-то нехорошее. Государство стимулирует нас на инвестиции. Мы пытаемся вычет получить, а реальных инвестиций не делать. Рано или поздно какой-нибудь минфиновский клерк наконец сообразит, что лазейку нужно прикрывать. При этом даже в законодательстве ничего менять не придется: вот она статья 54.1 готовая есть. Напишут письмо о применении ст. 54.1 в практике и всё. Мало того, могут "пережать гайку" так, что это и по честным инвесторам ударит... Так что, лучше не надо...
Комментарии 7
Можно.
Могу также добавить, что я подавал 3-НДФЛ по первому ИИС уже после того, как был открыт второй.
Но ни в коем случае не делайте, как я.
Никто не мешает задать этот вопрос в рамках ст 21 п 1 пп2 НК в МинФин.
https://www.minfin.ru/ru/appeal/
Можно.
Могу также добавить, что я подавал 3-НДФЛ по первому ИИС уже после того, как был открыт второй.
Но ни в коем случае не делайте, как я.
Ничего себе. А как иначе-то? Вот у меня в мае 2019 года будет 3 года ИИС, и тогда же я и собираюсь его закрыть и открыть новый. Если в декабре 2018 и в январе 2019 вношу по 400 тысяч, закрываю ИИС в мае 2019, то у меня с получением вычета за 2019 год могут возникнуть проблемы? Как этого избежать? Неужели тянуть с закрытием ИИС до 2020 года, когда буду подавать заявление на вычет?
Ничего себе. А как иначе-то? Вот у меня в мае 2019 года будет 3 года ИИС, и тогда же я и собираюсь его закрыть и открыть новый. Если в декабре 2018 и в январе 2019 вношу по 400 тысяч, закрываю ИИС в мае 2019, то у меня с получением вычета за 2019 год могут возникнуть проблемы? Как этого избежать? Неужели тянуть с закрытием ИИС до 2020 года, когда буду подавать заявление на вычет?
Всё зависит от того, будете ли Вы в 2019 году открывать новый ИИС. Если будете, то лучше в январе на старый ИИС деньги не вносить. Спокойно получить вычет за 2018 год, потом, после истечения 3 лет, закрыть старый ИИС, недельку-другую подождать, чтобы старый точно закрылся, после чего открыть новый. Уже на него внести деньги и в 2020 году получать вычет за 2019 по новому ИИС.
Если же Вы не собираетесь открывать новый ИИС, можно послушаться совета Rimid и сделать так, как вы написали (внести в январе, а в мае закрыть). Шанс получить в 2020 году вычет за 2019 по старому ИИС достаточно велик, хотя и не равен 100%.
Вы возможно не поняли, но его
Но ни в коем случае не делайте, как я. smile:stop:
Это всего лишь троллинг. Формально, по закону, никаких препятствий нет. Но есть некоторый шанс, что у инспектора налоговой будет в этот день плохое настроение...