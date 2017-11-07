Как выглядит инвестиционный портфель богатого человека? Чем дополнить вложения в собственный бизнес и как получить прибыль от чужого?
Что выгоднее: акции или облигации?

Перспективы рынка оценивает Максим Шеин, главный инвестиционный стратег ФГ «БКС» - в своем видеообращении к участникам мероприятия БКС Премьер в Новокузнецке.

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