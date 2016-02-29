Рынок нефти 29 февраля

Нефть относительно стабильна. На неделе ключевыми событиями для сырьевых рынков станут итоги встречи OPEC и non-OPEC производителей, а также данные по PMI (ISM). Что касается итогов встречи, то текущая дата - 01/03, будет скорее «промежуточной», стороны продолжат консультации. В этой связи станут важными сигналы, которые получит рынок. В случае позитива вполне логичен рост цен на «черное золото», однако вряд ли он будет существенным и продолжительным, Brent скорее останется ниже $40/bbl до большей ясности. И напротив, если стороны «вступят в клинч» – последуют распродажи, и в этом случае отметка $30 вновь может стать «проверкой на прочность».