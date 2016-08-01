Рынок нефти 1 августа

Нефть остается под сдержанным давлением после отскока от минимумов, достигнутых на прошлой неделе. Основными причинами, довлеющими над нефтяными ценами, в последнее время остаются слабость глобальной экономики и ее неоднозначные перспективы, сохранение устойчивого предложения и уровня запасов от основных маркетмейкеров, и наметившееся восстановление проектов в США. После заседания ФРС рынок, впрочем, получил определенную порцию позитива с точки зрения монетарных факторов – стало очевидно, что на ближайших заседаниях американский регулятор не пойдет на повышение ставки, что несколько ослабляет давление со стороны доллара. Сегодня в ходе азиатской сессии Brent подрастала до $43.8/bbl, однако сил для дальнейшего восстановления на фоне неровной фундаментальной картины явно не достаточно, краткосрочно Brent $43-44/bbl.