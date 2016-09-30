Рынок нефти 30 сентября

Сегодня с утра нефть торгуется по цене 48,6 долл./барр. по сорту Brent. Вчера вечером нефть предприняла попытку роста, однако к утру уровни в 48+ восстановились. Похоже, что рынки начали осознавать тот факт, что принятое решение ОПЕК, возможно, закрепит добычу нефти на уровнях, близких к максимальным за последние годы и согласованное снижение от пиковых уровней выглядит незначительным. В целом это неплохо т.к. ограничивает возможное падение цен, тем не менее, потенциал для роста по-прежнему весьма ограничен. Кроме того, договоренности пока не закреплены письменно, что делает их менее формальными. Ожидаем сохранения нефти в коридоре 48-49 долл./барр. в ближайшие несколько торговых дней.