Рынок нефти 28 декабря

Нефть сдержанно корректируется после 1,5% роста накануне. Основным оптимизмом для рынка, который позволил преодолеть Brent отметку в $56/bbl впервые за две недели, стал новостной фон связанный с исполнением соглашения по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+. Так, первая встреча комитета по мониторингу добычи нефти OPEC и non-OPEC производителей пройдет 13 января, что расценивается рынком как уже вполне практический шаг. Кроме того, Венесуэла анонсировала о сокращении первых 95 k bbl/d начиная с 01 января. В целом же рынок остается «при своих», изменения незначительные. Предварительная статистика о запасах в США по итогам недели, отражает снижение на 1,5 mn bbl, официальный релиз назначен на завтра (четверг, 19.00 мск). При положительных для рынка данных не исключаем попыток закрепиться выше $56 по Brent.