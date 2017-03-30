Рынок нефти 30 марта

Нефть получила поддержку накануне по итогам недельного отчета Минэнерго США. Касательно отчета – запасы сырой нефти выросли и достигли новых максимумов, но выросли меньше чем ожидалось, и это рынок оценил как позитив. Запасы дистиллятов и бензина сократились заметно больше ожиданий. Производство при этом продолжило ползти вверх и составило 9,147 mn bbl/d. Рынок, однако, вновь предпочел увидеть только позитивную статистику, так локально большего внимания удостоились данные о росте загрузки американских НПЗ. Недельный рост утилизации мощностей стал максимальным за последние 3 года. Именно признаки растущего спроса на топливо и как следствие сокращение запасов в перспективе сейчас поддерживают рынок. Касательно сделки ОПЕК+ на вторую половину года – здесь ясности не добавилось. Накануне комментарии главы Минэнерго РФ в рамках международного Арктического форума не изменили ожидания рынка. В противовес описанному оптимизму сейчас выступает, пожалуй лишь, восстанавливающий позиции доллар США. Краткосрочно Brent $52-53. В фокусе статистика по ВВП США.