Рынок нефти 31 марта

Цена на нефть Brent на утро - $52.70. Рынок нефти продолжает постепенный рост. Пока основной версией причины роста остаются ожидания возможного продления соглашения по контролю и снижению уровней добычи нефти, заключенного в конце 2016 г. сроком на 6 месяцев. Следует отметить, что хотя недавняя мониторинговая встреча по этому соглашению министров энергетики и не дала ясного сигнала на будущее, общий фон комментариев пока формируется в пользу роста спроса и снижения запасов. Сегодня возможно тестирование уровня цены $53 по BRENT.