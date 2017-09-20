Рынок нефти 20 сентября

Нефть восстанавливается после снижения накануне. Рынок в ходе вчерашних торгов достаточно позитивно отреагировал на сообщения иракской стороны о рассмотрении возможности участниками сделки ОПЕК+ расширить объемы сокращения добычи. Однако последовавшие за этим комментарии пр. участников сделки охладили чрезмерный оптимизм. Кроме того, с открытием американской сессий инвесторы переключили фокус внимания на данные о запасах нефти в США и перспективах спроса со стороны НПЗ. В итоге стоимость «черного золота» закрылась на отрицательной территории, однако снижение нельзя назвать существенным. Сегодня, как уже было отмечено, наблюдаем сдержанную позитивную динамику, после того как отчет API отразил меньший, чем ожидалось рост запасов нефти. Касательно американских данных (Минэнерго США) стоит отметить, что рынок вероятно и на этот раз предпочтет игнорировать их. Сегодня ключевыми событием для рынка станут заседание ФРС и отчет Минэнерго США. Ориентиры по Brent $54.8-56.4/bbl.