Рынок нефти 26 сентября

Нефть дешевеет после обновления 2-летних максимумов. Основным драйвером роста «черного золота» накануне стал новостной фон, связанный с референдумом о независимости Иракского Курдистана. Рост премии за риски связанные с возможными перебоями поставок от второго по значимости члена ОПЕК, разогнал стоимость Brent до 26-мес. максимумов. Напомним, что Курдистаном принято считать область / смежные территории в юго-восточной Турции, северном Ираке и северной Сирии, а также часть территории Ирана, заселяемых курдами (курды - самая большая народность в мире~30 млн. чел., не имеющая собственного государства). Опуская достаточно длительный и сложный исторический путь текущей автономии, можно отметить, что все предыдущие попытки получить независимость курдами не привели к успеху. На этот раз ситуация также выглядит весьма неоднозначно. Так, итоги голосования не оставляют вопросов – по предварительным данным более 90% голосующих поддержало независимость. Однако самостоятельность функционирования с экономической точки зрения не очевидна, что существенно осложняет планы курдов. Дело в том, что против полной независимости анклава выступают не только Ирак, но и большинство соседей на Ближнем Востоке, в т.ч. Иран и Турция. А учитывая, что основным источником дохода для автономии является экспорт нефти в Турцию и Иран, именно здесь и стоит ожидать основных барьеров. К слову, турецкая и иранская стороны уже заявили о готовности ввести ограничительные меры в отношении курдского экспорта нефти. Оценочно на долю курдских провинций приходится до 50% добываемой в Ираке нефти (~2,25 mn bbl/d). Т.о. итоги голосования о независимости Курдистана осложняют и без того напряженную обстановку на Ближнем Востоке, и могут поставить под вопрос ощутимую часть предложения для рынка. Однако мы не склонны переоценивать влияние данного фактора на рынок, и полагаем, что премия за обозначенный риск будет продисконтирована в ближайшее время, и цены продолжат опираться на факторы / ожидания фундаментального характера. Среди прочих факторов, способных внести изменения в краткосрочную динамику рынка стоит отметить данные по импорту нефти КНР и статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Что касается китайских данных по импорту сырой нефти (+6,3% г/г за авг.), то они весьма позитивны для рынка, т.к. не подтвердили опасения, вызванные июльским провалом. В то же время предварительные данные из США отразили рост запасов нефти по итогам недели на 2,5 mn bbl. Сегодня в фокусе данные от API, Brent краткосрочно $57.5-59.5 bbl/d.