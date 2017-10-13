Рынок нефти 13 октября

Данные о нефтяном секторе США поддерживают котировки Brent. В выходившей вчера статистике Минэнерго США было отмечено очередное сокращение запасов нефти (-2.7 mn bbl – сильнее ожиданий) и, что еще более важно, сокращение ее производства (до 9.48 mn bbl/d) относительно значений прошлой недели (9.56 mn bbl/d), близких к историческим максимумам. Сегодняшним утром вчерашнее движение вверх по нефти получило развитие на фоне публикации оценки Bloomberg о том, что в соответствии с данными отчета МЭА, страны, не входящие в ОПЕК выполнили обязательства, взятые на себя в рамках сделки, на 119% в сентябре после 117% в августе. Краткосрочный ориентир по Brent 56-57.5 $/bbl.