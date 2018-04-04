Рынок нефти 4 апреля

Нефтяные цены остаются под умеренным давлением на фоне общего снижения аппетита к рисковым активам, подпитываемого эскалацией торговых войн. Накануне нефтяные контракты демонстрировали сдержанную позитивную динамику, реагируя на данные о снижении уровня добычи станами ОПЕК нефти по итогам марта на 170 тыс. б/с (до 32.04 мн б/с), что является минимальным уровнем за год. Одновременно с этим рынок продолжает получать позитивные сигналы от сторон сделки ОПЕК+. Накануне глава Минэнерго РФ прокомментировал возможность продления сделки после 2018 года. А. Новак в заявлении отметил, что участники соглашения будут принимать решения, направленные на достижение целей. И хотя рынок неоднозначно интерпретировал это высказывание, ожидания о продлении сделки остаются устойчивыми. Позднее в вечерние часы восстановление цен поддержали данные от Американского института нефти, сообщившего о снижении запасов нефти на 3,2 млн. барр по итогам минувшей недели. Однако рыночному оптимизму в последнее время все больше противостоит ухудшение общего внешнего фона. Тема торговых войн в ближайшее время продолжит вносить свой вклад в динамику рынка, оказывая давление на цены «черного золота». Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США (17.30 мск). Краткосрочные ориентиры по Brent $67-69/bbl.