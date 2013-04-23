Срывая маски

Захотелось таки поделиться,почему же я выбрал себе такой вот ник. Desperado17, мой ник состоит из двух частей Desperado с исп. с. отчаянный человек, сорвиголова, головорез,на самом деле все гораздо банальнее и проще это мой любимый фильм
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Что касается магической цифры 17,то это из песни В.Высоцкого
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Что же касается аватарки,но тут еще все банальнее и проще, и соответствует моей автоподписи и инфы в профиле,уже очень я люблю произведение Мастер и Маргарита и очень мне нравиться экранизация В.Бортко,ну и как не сложно догадаться Воланд это мой любимый герой данного романа,не типичный такой представитель темной стороны,образ которого не укладывается ни в одни каноны ,как о нем написали критики
Ну вот писал про свой ник,а описал свои литературные и музыкальные пристрастия
И на этой литературной ноте под занавес.....
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